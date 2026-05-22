Dall’apertura delle dimore storiche alle maratone di lettura | guida agli eventi del weekend
Questo fine settimana a Pesaro sono in programma diverse iniziative, tra cui l’apertura di alcune dimore storiche e maratone di lettura organizzate in vari luoghi della città. Le giornate sono caratterizzate da un clima caldo, con molte persone che si recheranno al mare per trascorrere il tempo all’aperto. Gli eventi si svolgeranno principalmente durante il giorno e coinvolgeranno diverse fasce di pubblico, offrendo opportunità di visita e di svago per residenti e visitatori.
Abbondano gli eventi in questo nuovo e caldo weekend, un fine settimana che i pescaresi vivranno al sole, approfittando delle belle giornate da trascorrere spensieratamente al mare. Eppure gli appuntamenti in programma sono molteplici, dall’apertura delle dimore storiche agli spettacoli di danza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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