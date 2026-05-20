Domenica 24 maggio si tiene la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. In questa occasione, vengono organizzati diversi eventi in tutta la regione, con visite guidate e aperture straordinarie di edifici storici. L'iniziativa coinvolge varie dimore, alcune delle quali normalmente non accessibili al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare luoghi di interesse architettonico e storico. La giornata mira a promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio architettonico della zona.

Domenica 24 maggio nell'ambito della XVI edizione della G iornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall'Associazione Dimore Storiche Italiane, anche in Lombardia aprono palazzi e residenze, luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. Il tema “Custodi di futuro”. Il tema della Giornata Nazionale 2026 è "Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso", un richiamo alla responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: i beni culturali sono infatti espressione delle radici più profonde dell'identità italiana e continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2026 domenica 24 maggio: gli eventi in Lombardia

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