Dalla Sicilia a Bruxelles premiati gli studenti agrigentini che raccontano l’Europa attraverso i fondi Ue
Nella regione siciliana, studenti provenienti da Agrigento sono stati premiati durante l’evento “Sicily Asoc Awards” organizzato dalla Regione. La cerimonia si è tenuta presso l’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo e ha visto riconoscere i migliori team dell’isola coinvolti in progetti finanziati con fondi europei. La premiazione ha celebrato il lavoro di giovani che hanno raccontato l’Europa attraverso le iniziative supportate dai fondi dell’Unione Europea, nell’ambito dell’edizione 2025-2026.
Studenti siciliani protagonisti nel racconto dei progetti finanziati con i fondi europei. All’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo si è svolta la cerimonia “Sicily Asoc Awards”, organizzata dalla Regione sicilia per premiare i migliori team dell’Isola che hanno partecipato all’edizione 2025-2026. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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