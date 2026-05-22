Dalla Sicilia a Bruxelles premiati gli studenti agrigentini che raccontano l’Europa attraverso i fondi Ue

Nella regione siciliana, studenti provenienti da Agrigento sono stati premiati durante l’evento “Sicily Asoc Awards” organizzato dalla Regione. La cerimonia si è tenuta presso l’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo e ha visto riconoscere i migliori team dell’isola coinvolti in progetti finanziati con fondi europei. La premiazione ha celebrato il lavoro di giovani che hanno raccontato l’Europa attraverso le iniziative supportate dai fondi dell’Unione Europea, nell’ambito dell’edizione 2025-2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui