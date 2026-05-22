Dalla Mototagliatella al jazz di Gualazzi passando per il festival delle balere | è un super weekend

Il fine settimana dal 22 al 24 maggio si presenta con un calendario molto fitto di eventi. Sono in programma concerti di vario genere, raduni di appassionati, escursioni nella natura e visite guidate in diversi luoghi della regione. Tra le iniziative più attese ci sono spettacoli musicali di jazz e eventi dedicati alle balere. La varietà delle attività offre opportunità per trascorrere i tre giorni in modo diverso, tra musica, natura e cultura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui