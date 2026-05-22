Dalla Mototagliatella al jazz di Gualazzi passando per il festival delle balere | è un super weekend

Da forlitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana dal 22 al 24 maggio si presenta con un calendario molto fitto di eventi. Sono in programma concerti di vario genere, raduni di appassionati, escursioni nella natura e visite guidate in diversi luoghi della regione. Tra le iniziative più attese ci sono spettacoli musicali di jazz e eventi dedicati alle balere. La varietà delle attività offre opportunità per trascorrere i tre giorni in modo diverso, tra musica, natura e cultura.

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Il weekend del 22, 23 e 24 maggio è alle porte. Tra concerti, raduni, natura e visite guidate, il programma del fine settimana è ricco di iniziative e appuntamenti da non perdere.Motori caldi per la Mototagliatella Scaldate i motori e preparate le forchette. Da venerdì a domenica, piazza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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