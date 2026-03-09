Al via il festival Pignatelli in jazz nelle quattro domeniche di marzo | si parte con un tributo a Lucio Dalla
Il festival “Pignatelli in jazz” inizia domenica 8 marzo a Villa Pignatelli con un concerto dedicato a Lucio Dalla. La rassegna, ideata da Emilia Zamuner, si svolgerà nelle quattro domeniche di marzo e quest’anno include anche quattro concerti speciali dedicati alle donne. La prima serata proporrà un tributo al cantautore italiano, aprendo la serie di eventi.
"PIGNATELLI IN JAZZ” SI TINGE DI ROSA: QUATTRO CONCERTI DEDICATI ALLE DONNE NELLE DOMENICHE DI MARZO LA RASSEGNA IDEATA DA EMILIA ZAMUNER AL VIA DOMENICA 8 A VILLA PIGNATELLI CON UN TRIBUTO A LUCIO DALLA. Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale partenopeo: Pignatelli in Jazz, promossa dalla Fondazione F.M.Napolitano presieduta dal prof. Sergio Sciarelli. La rassegna, giunta all’ottava edizione sotto la storica direzione artistica di Emilia Zamuner, trasformerà le domeniche di marzo in un viaggio tra le note del grande jazz, quest’anno con un’impronta unica e significativa tutta al femminile. L’edizione 2026 si tinge di rosa: la scelta della direttrice artistica Emilia Zamuner quella di celebrare il talento delle donne nel jazz. 🔗 Leggi su 2anews.it
