Lotta alle zanzare via libera dalla Giunta regionale al Piano 2026

Da parmatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale ha approvato il Piano 2026 di sorveglianza e controllo delle arbovirosi in Emilia-Romagna. Con questa decisione si intende prevenire e contrastare le malattie virali trasmesse dalle zanzare, che in alcuni casi possono risultare anche gravi. Il piano prevede misure mirate per monitorare la presenza di arbovirosi sul territorio e adottare interventi di controllo nelle aree a rischio.

Tutto pronto in Emilia-Romagna per prevenire e contrastare le malattie virali, potenzialmente anche gravi, che le zanzare possono trasmettere all’uomo: la Giunta ha approvato il Piano regionale 2026 di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. L’obiettivo è confermare e rafforzare le strategie.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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