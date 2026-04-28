Lotta alle zanzare via libera dalla Giunta regionale al Piano 2026

La Giunta regionale ha approvato il Piano 2026 di sorveglianza e controllo delle arbovirosi in Emilia-Romagna. Con questa decisione si intende prevenire e contrastare le malattie virali trasmesse dalle zanzare, che in alcuni casi possono risultare anche gravi. Il piano prevede misure mirate per monitorare la presenza di arbovirosi sul territorio e adottare interventi di controllo nelle aree a rischio.