VIDEO| Indagine sui concorsi pubblici in Comune 4 indagati Pettinari | Avevamo ragione ora due commissioni d' inchiesta
La procura ha aperto un'indagine sui concorsi pubblici svolti presso il Comune, portando all'iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone. Tra queste ci sono il direttore generale dell'ente, il dirigente incaricato del settore del personale, il figlio del vicesindaco e una candidata partecipante alle selezioni. La vicenda ha portato alla richiesta di due commissioni d'inchiesta, dopo aver raccolto elementi che coinvolgono le persone coinvolte nelle procedure concorsuali.
Sarebbero quattro gli indagati nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla procura sui concorsi pubblici in Comune: il direttore generale del Comune, il dirigente del personale, il figlio del vicesindaco Gianni Santilli e una concorrente. Un'indagine partita da un esposto che già a gennaio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Appalti e corruzione a Sorrento, in corso notifica misure cautelari
Sullo stesso argomento
Indagine sui concorsi Tfa sostegno all’Università di Cassino: 30 indagati per corruzioneLa svolta è arrivata nelle ultime ore: la Procura della Repubblica di Cassino ha notificato a 30 indagati l’avviso di conclusione delle indagini...
Di Pillo (Pettinari sindaco) sulla sede di Pescara Energia in via Siella: "Tanto tempo perso e alla fine avevamo ragione"L’annuncio che ci sarebbe stata la parziale demolizione e ricostruzione dell’ex scuola di via Monte Siella per farne la sede di Pescara Energia c’era...
Noti il rapporto tra mi piace e salvataggi? Il rapporto sui commenti? Consapevolmente o meno, questo creatore sta dando ai pedofili accesso ai loro bambini, e il soggetto del video sembra quasi progettato per creare contenuti che piacciono ai pedofili. L'igno reddit