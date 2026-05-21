VIDEO| Indagine sui concorsi pubblici in Comune 4 indagati Pettinari | Avevamo ragione ora due commissioni d' inchiesta

La procura ha aperto un'indagine sui concorsi pubblici svolti presso il Comune, portando all'iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone. Tra queste ci sono il direttore generale dell'ente, il dirigente incaricato del settore del personale, il figlio del vicesindaco e una candidata partecipante alle selezioni. La vicenda ha portato alla richiesta di due commissioni d'inchiesta, dopo aver raccolto elementi che coinvolgono le persone coinvolte nelle procedure concorsuali.

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