VIDEO| Indagine sui concorsi pubblici in Comune 4 indagati Pettinari | Avevamo ragione ora due commissioni d' inchiesta

Da ilpescara.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura ha aperto un'indagine sui concorsi pubblici svolti presso il Comune, portando all'iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone. Tra queste ci sono il direttore generale dell'ente, il dirigente incaricato del settore del personale, il figlio del vicesindaco e una candidata partecipante alle selezioni. La vicenda ha portato alla richiesta di due commissioni d'inchiesta, dopo aver raccolto elementi che coinvolgono le persone coinvolte nelle procedure concorsuali.

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Sarebbero quattro gli indagati nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla procura sui concorsi pubblici in Comune: il direttore generale del Comune, il dirigente del personale, il figlio del vicesindaco Gianni Santilli e una concorrente. Un'indagine partita da un esposto che già a gennaio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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