Concorsi pubblici e indagini la proposta del Pd | Un magistrato nelle commissioni per ricucire la fiducia con i cittadini
Il Partito Democratico propone di inserire un magistrato nelle commissioni che si occuperanno dei prossimi concorsi pubblici in Comune. La decisione mira a favorire un ambiente di maggiore fiducia e tranquillità durante le procedure di selezione. Questa proposta arriva in un momento in cui si discussa anche di indagini in corso, che potrebbero coinvolgere alcuni membri delle commissioni. La presenza di un magistrato sarebbe finalizzata a garantire trasparenza e correttezza nel processo di selezione.
Un magistrato nelle commissioni dei prossimi concorsi pubblici che si terranno in Comune al fine di “ristabilire un clima di fiducia e serenità, a prescindere dalle indagini che faranno il loro percorso”. Questo quello che chiedono i consiglieri comunali del Pd. Gli esponenti di minoranza non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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