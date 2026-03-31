Stamattina, il questore ha consegnato al vescovo della diocesi locale un’ampolla di olio proveniente dagli ulivi piantati nel “Giardino della Memoria” di Capaci. La consegna avviene in prossimità della ricorrenza della Santa Pasqua e coinvolge un simbolo legato alle vittime di mafia. L’olio rappresenta un elemento simbolico legato al giardino commemorativo.

Gli ulivi piantumati dedicati ai morti della strage dove persero la vita i magistrati Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Intossicazione alimentare durante la gita a Salsomaggiore: 18 studenti si sentono male dopo la cena e finiscono in ospedale Studenti aggrediti all’Itis, i compagni: “Qui continue risse e furti”. Il 16enne picchiato ha lasciato Parma e cambiato scuola . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Gli ulivi come simboli delle vittime di mafia: il questore consegna al vescovo l’olio del “Giardino della Memoria” di Capaci

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