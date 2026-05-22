Dal parco archeologico dell' Appia antica a quello storico-ambientale del Cillarese
Domani, 23 maggio, alle ore 10, presso l'ex convento di Santa Chiara a Brindisi, si terrà una conferenza stampa. L'iniziativa coinvolge unione tra il parco archeologico dell'Appia Antica a Roma e il parco storico-ambientale del Cillarese, che rappresenta il punto finale della Regina Viarum. L'incontro sarà dedicato alla presentazione di progetti e iniziative legate alla valorizzazione e tutela di queste aree. Alla conferenza parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti.
BRINDISI - L'uonione con Roma nel segno della Regina Viarum. Domani mattina 23 maggio alle ore 10, presso l'ex convento di Santa Chiara Brindisi, è in programma una conferenza stampa "Dal parco archeologico dell'Appia antica a Roma al parco storico e ambientale del Cillarese terminale della via. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Appia Antica e Valle della Caffarella
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