Dal parco archeologico dell' Appia antica a quello storico-ambientale del Cillarese

Domani, 23 maggio, alle ore 10, presso l'ex convento di Santa Chiara a Brindisi, si terrà una conferenza stampa. L'iniziativa coinvolge unione tra il parco archeologico dell'Appia Antica a Roma e il parco storico-ambientale del Cillarese, che rappresenta il punto finale della Regina Viarum. L'incontro sarà dedicato alla presentazione di progetti e iniziative legate alla valorizzazione e tutela di queste aree. Alla conferenza parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti.

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