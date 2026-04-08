Pasqua e Pasquetta boom di visitatori al Parco Archeologico di Ostia Antica

Nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta, il Parco Archeologico di Ostia Antica ha registrato un notevole afflusso di visitatori, confermando il suo ruolo tra le mete culturali più frequentate in Italia. Durante i due giorni, migliaia di persone hanno visitato le aree archeologiche, contribuendo a un aumento rispetto ai periodi precedenti. La presenza di numerosi visitatori ha portato a un’intensa attività nel sito e a un incremento delle presenze rispetto agli anni passati.

Ostia, 8 aprile 2026 – C’è anche Ostia Antica tra i luoghi della cultura statali che hanno richiamato migliaia di visitatori nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta. Secondo i dati provvisori diffusi dal Ministero della Cultura, tra il 4 e il 6 aprile 2026 il Parco archeologico di Ostia antica ha fatto registrare 4.995 ingressi nell’area archeologica, ai quali si aggiungono 1.041 visitatori al Castello Giulio II. Il dato si inserisce in un bilancio nazionale molto positivo. Nei tre giorni di apertura, infatti, i musei, i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura statali hanno totalizzato circa 750 mila ingressi, con 57 mila visitatori in più rispetto allo stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Pasqua e Pasquetta al Parco Archeologico di ErcolanoAl Parco Archeologico di Ercolano un'apertura speciale in occasione delle festività pasquali.

Pasqua e Pasquetta 2026 al Parco Archeologico di ErcolanoIl Parco Archeologico di Ercolano annunicia l’apertura del sito in occasione delle festività pasquali, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere...

Temi più discussi: Pasqua da record nei musei italiani: 750mila visitatori, boom del Colosseo e crescita del 9%. La top ten; Pasqua 2026, boom di visitatori nei musei statali: Roma domina con Colosseo, Pantheon e Castel Sant’Angelo; Pasqua e Pasquetta: boom negli agriturismi. Le preferenze dei laziali per il week end di festa; Scavi, spiagge e Vesuvio: Pasqua e Pasquetta da record.

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Siciliando Informa Acireale Riceviamo e pubblichiamo... "BCsicilia - Museo Diocesano Acireale - Sicilia a Natura - Cenacum - Assessorato Reg. BB. CC. - Parco Archeologico di Catania - Ordine Architetti Catania - Archivio Storico Diocesano - Archeologia Viv - facebook.com facebook

Nuove scoperte nel Parco archeologico di #Sepino, in #Molise: riportata alla luce una domus di età imperiale con ingresso sul decumano. Gli scavi 2023–2025 restituiscono nuovi dati sulla vita e l’evoluzione della città romana. cultura.gov.it/comunicato/288 x.com