Dopo il grande successo di un evento trasmesso in oltre 130 sale italiane, è stato presentato un nuovo racconto che riguarda un attivista coinvolto in iniziative nel Mediterraneo. Durante la proiezione, sono stati illustrati dettagli sulla presenza di attivisti e le reazioni delle autorità israeliane, con riferimenti a episodi specifici tra le navi e le forze di sicurezza. La discussione ha coinvolto anche figure di rilievo, che hanno approfondito le dinamiche di questi interventi e le tensioni sul fronte marittimo.

Dopo il grande successo dell’evento in più di 130 sale in tutta Italia, realizzato con la media partnership de il Fatto Quotidiano, è tornato al Cinema Troisi di Roma il film “The Sea”, candidato agli Oscar 2026 e diretto dal regista israeliano Shai Carmeli-Pollak, con una nuova proiezione e un dibattito moderato dalla vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, insieme all’inviata di Report Giulia Innocenzi, nelle vesti di distributrice con la sua Pueblo Unido, che con Mescalito film ha portato la pellicola pluripremiata in Italia. Alla serata ha partecipato il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, appena tornato dalla missione della Flotilla, che ha raccontato gli abusi e le violenze dell’Idf, subite da tutti gli attivisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal mare di The Sea alla Flotilla, il racconto di Mantovani alla proiezione con Oliva e Innocenzi: “Israele supera ogni volta una linea rossa perché ha paura degli attivisti”

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