Giorgia Meloni si è presentata sul palco di Coldiretti a Brescia, davanti a circa quattromila agricoltori riuniti al PaleLeonessa. Durante l’evento, alcuni agricoltori presenti hanno espresso preoccupazione riguardo alle misure adottate dal governo, in particolare allo sconto sulle accise, giudicato insufficiente. Contestualmente, è stato segnalato che i prezzi per i consumatori continueranno a salire. La discussione si è concentrata sulle questioni legate ai costi e alle ricadute sul settore agricolo.

Il tour di Giorgia Meloni fa tappa al PaleLeonessa di Brescia di fronte ai quattromila agricoltori della Coldiretti. Una platea “amica” che la accoglie con un’ovazione. La presidente ringrazia ricordando il legame speciale che la lega al presidente degli agricoltori Ettore Prandini. Non a caso la sua prima uscita pubblica da presidente, quattro anni fa, fu proprio al villaggio della Coldiretti. Ma se si fa il giro tra gli agricoltori seduti sugli spalti l’umore non è dei migliori. “Il gasolio agricolo è passato da 0,7 a 1.3 al litro – spiega un agricoltore bresciano e il trattore consuma 30-40 litri ogni ora di lavoro”. Ma i problemi sono anche per i fertilizzanti: “Si fa fatica a trovarli e quelli che ci sono sono aumentati di più del 40 per cento rispetto alla scorsa stagione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni sul palco di Coldiretti a Brescia. Ma gli agricoltori in platea avvertono il governo: “Lo sconto sulle accise non basta. E prezzi per i consumatori saliranno ancora”

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