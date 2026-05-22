Dal Foggiano a Francavilla al Mare per rubare un' auto presi dopo la fuga alla vista dei carabinieri

Due giovani provenienti dalla provincia di Foggia sono stati denunciati dai carabinieri di Francavilla al Mare, dopo che avevano tentato di rubare un’auto. I due sono stati fermati mentre cercavano di allontanarsi a bordo del veicolo, subito dopo aver visto i militari. La fuga è durata alcuni minuti prima che venissero intercettati e fermati. L’auto è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

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