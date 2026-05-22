Dal Foggiano a Francavilla al Mare per rubare un' auto presi dopo la fuga alla vista dei carabinieri

Da foggiatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani provenienti dalla provincia di Foggia sono stati denunciati dai carabinieri di Francavilla al Mare, dopo che avevano tentato di rubare un’auto. I due sono stati fermati mentre cercavano di allontanarsi a bordo del veicolo, subito dopo aver visto i militari. La fuga è durata alcuni minuti prima che venissero intercettati e fermati. L’auto è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

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Due giovani originari della provincia di Foggia sono stati denunciati dai carabinieri di Francavilla al Mare per tentato furto d'auto. Il fatto è avvenuto nella notte del 17 maggio, in prossimità del casello autostradale di Francavilla al Mare, in località Piattelli, in provincia di Chieti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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