Due uomini di origini nordafricane, entrambi trentenni, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rubato in una abitazione. Le telecamere di sorveglianza installate nella casa hanno ripreso i momenti del furto, facilitando l'identificazione dei responsabili. I ladri sono stati fermati e condotti in carcere. L'intervento delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine alla fuga dei sospetti.

Le telecamere installate nella casa razziata e la professionalità dei carabinieri li hanno incastrati e i ladri, due nordafricani trentenni, sono finiti in carcere per il furto. L’allarme era scattato giovedì notte quando il proprietario della casa appena saccheggiata aveva chiesto aiuto ai carabinieri: il suo impianto di video sorveglianza aveva registrato la fuga dei due ladri dopo il colpo. Erano subito intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Pontremoli e della Stazione dell’Arma di Arpiola di Mulazzo, che, grazie alle immagini delle telecamere, hanno iniziato le ricerche. I militari poco dopo sono riusciti...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri incastrati dalle telecamere. Presi dai carabinieri dopo la fuga

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