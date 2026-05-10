Ladri incastrati dalle telecamere Presi dai carabinieri dopo la fuga
Due uomini di origini nordafricane, entrambi trentenni, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver rubato in una abitazione. Le telecamere di sorveglianza installate nella casa hanno ripreso i momenti del furto, facilitando l'identificazione dei responsabili. I ladri sono stati fermati e condotti in carcere. L'intervento delle forze dell’ordine ha permesso di mettere fine alla fuga dei sospetti.
Le telecamere installate nella casa razziata e la professionalità dei carabinieri li hanno incastrati e i ladri, due nordafricani trentenni, sono finiti in carcere per il furto. L’allarme era scattato giovedì notte quando il proprietario della casa appena saccheggiata aveva chiesto aiuto ai carabinieri: il suo impianto di video sorveglianza aveva registrato la fuga dei due ladri dopo il colpo. Erano subito intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Pontremoli e della Stazione dell’Arma di Arpiola di Mulazzo, che, grazie alle immagini delle telecamere, hanno iniziato le ricerche. I militari poco dopo sono riusciti...🔗 Leggi su Lanazione.it
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