Tenta la fuga alla vista dei carabinieri e resta impantanato con l' auto nel fango

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 25 anni, di origine albanese e senza fissa dimora, in flagranza di reato. L’uomo ha tentato di scappare alla vista dei militari, ma l’auto si è impantanata nel fango. Dopo aver fermato il veicolo, i carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti a bordo. L’arrestato è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Tenta la fuga alla vista dei carabinieri, ma resta impantanato con l'auto nel fango. È successo a Perugia dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 25enne albanese, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da quanto ricostruito dai militari l’uomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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