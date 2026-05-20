Tenta la fuga alla vista dei carabinieri e resta impantanato con l' auto nel fango
A Perugia, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 25 anni, di origine albanese e senza fissa dimora, in flagranza di reato. L’uomo ha tentato di scappare alla vista dei militari, ma l’auto si è impantanata nel fango. Dopo aver fermato il veicolo, i carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti a bordo. L’arrestato è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Tenta la fuga alla vista dei carabinieri, ma resta impantanato con l'auto nel fango. È successo a Perugia dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 25enne albanese, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da quanto ricostruito dai militari l’uomo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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