La questione del disagio giovanile e delle tensioni legate alla movida a Monza è al centro di un dibattito acceso tra cittadini e autorità. Le problematiche legate alla sicurezza notturna, ai comportamenti molesti e al crescente bisogno di vigilanza sono state discusse in diverse sedi pubbliche. La comunità locale chiede interventi concreti, tra cui maggiori controlli e progetti educativi mirati. La complessità del fenomeno richiede un approccio articolato che coinvolga diversi settori pubblici e privati.

"La notte è un fenomeno complesso". Paolo Pilotto sceglie parole prudenti per affrontare uno dei temi più delicati della Monza di oggi: il disagio giovanile e le tensioni legate alla movida, tra degrado e situazioni moleste che continuano a preoccupare residenti e istituzioni. Le aree più sensibili restano via Bergamo e le strade intorno alla movida, mentre la stazione continua a convivere soprattutto con problemi di degrado e spaccio. Ma il sindaco invita a superare letture semplicistiche. "La notte è frequentata non solo da giovanissimi che spesso ci preoccupano, ma anche da giovani già strutturati, quasi non più giovani", osserva Pilotto. Un fenomeno che, secondo il primo cittadino, coinvolge persone che arrivano a Monza con l’ultimo treno della notte e ripartono con il primo del mattino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal disagio giovanile all’Sos movida: "Più vigilanza e progetti educativi"

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