A Perugia, un ragazzo di 17 anni aveva in programma di commettere una strage simile a quella di 26 anni fa alla Columbine High School. La vicenda ha attirato l’attenzione sul disagio giovanile e sulla mancanza di coinvolgimento delle famiglie nel dibattito pubblico su questi temi. La notizia è emersa in un contesto in cui spesso mamme e papà sembrano essere assenti o poco presenti nel discorso sulla crescita e il supporto ai giovani.

A Perugia un giovane di 17 anni progettava una strage, tipo quella compiuta 26 anni fa da uno studente americano alla Columbine high school. A Bergamo un ragazzino di 13 anni ha provato ad ammazzare l’insegnante di francese perché si sentiva umiliato. A Napoli un altro diciassettenne ha accoltellato nei bagni della scuola uno studente di 14. Episodi di cronaca nera che hanno fornito a Walter Veltroni l’occasione per un lungo articolo sul Corriere della Sera, con l’intento di spiegare il dolore dei ragazzi. L’ex segretario del Pd, divenuto da tempo editorialista principe del quotidiano di via Solferino, per capire quanto si sentano «soli e giudicati» gli adolescenti di oggi ha riunito a Padova i rappresentanti di sei licei e con loro si è messo a discutere di quella che ha definito un’ emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Disagio giovanile, perché mamme e papà sono scomparsi dal dibattito

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