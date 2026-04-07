Una biografia rivela che Carolyn Bessette non tollerava Gwyneth Paltrow, con una rivalità nata negli anni Novanta e accompagnata da un nomignolo pungente. Nel contesto del ritorno di interesse per la storia d’amore tra Carolyn e John F. Kennedy Jr., sono emerse nuove narrazioni legate a quel periodo e a questi protagonisti. Le vicende di quegli anni continuano a suscitare curiosità e si intrecciano con le recenti ricostruzioni.

Nel bel mezzo del revival della storia d’amore tra Carolyn Bessette e John F. Kennedy Jr. nuove storie legate a quel periodo e a questi personaggi spuntano un po’ ovunque. Ora è la volta di Gwyneth Paltrow. A riportare tutto a galla è Gwyneth: The Biography, ennesima biografia della diva firmata da Amy Odell. Alcuni stralci pubblicati dalla stampa americana del libro hanno fatto rapidamente il giro del web. Soprattutto grazie ai fan della serie Love Story, il drama prodotto da Ryan Murphy in streaming su Disney+. Nonostante le polemiche, la serie ha avuto grande successo per la piattaforma, tanto da aver battuto ogni record di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Carolyn Bessette non sopportava Gwyneth Paltrow. La biografia della diva rivela una rivalità tutta anni Novanta (e un nomignolo pungente)

L'ex moglie dello stilista ha contribuito a plasmare la moda degli anni Novanta, ispirando anche una sua collaboratrice: Carolyn Bessette Kennedy.La serie tv Love Story (Disney+) ha riportato in auge il mito di Carolyn Bessette Kennedy, facendo appassionare una nuova generazione al suo...

Gwyneth Paltrow: «Negli anni Novanta ero una “ragazza Calvin”»… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana«Lasciamoci semplicemente trasportare nel mondo di Marc», invita la regista premio Oscar, parlando del documentario dedicato allo stilista e amico...

Anne Freeman, chi era la madre di Carolyn Bessette che «chiese a John F. Kennedy Jr di non portare le sue figlie in aereo»: un’insegnante che non aveva mai visto di buon ...Carolyn Bessette è morta quasi 27 anni fa mentre era in viaggio con il marito John F. Kennedy Jr. e la sorella Lauren Bessette. Tutti e tre rimasero uccisi in un incidente dell'aereo che pilotava lui, ... vanityfair.it

American Love Story, il ritratto di Carolyn Bessette non regge il confronto con la realtàUn biondo troppo freddo, una Birkin sgonfia e una cappa cammello rigida come un mattone: tutti dettagli che stanno facendo infuriare i fan di Carolyn Bessette dopo la pubblicazione delle prime ... iodonna.it