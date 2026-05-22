Dal cuore del Messico a Bari | il 29 e 30 maggio arriva un evento imperdibile

Il 29 e 30 maggio a Bari si terrà una manifestazione dedicata alla cultura messicana, intitolata El Mercado Espolòn Tequila. L’evento prevede uno spazio espositivo in cui saranno presenti prodotti tipici e bevande tradizionali del Messico. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge vari espositori provenienti dal paese latinoamericano. Saranno organizzate degustazioni e attività culturali per i visitatori interessati a scoprire le tradizioni messicane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui