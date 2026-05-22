Dal cuore del Messico a Bari | il 29 e 30 maggio arriva un evento imperdibile
Il 29 e 30 maggio a Bari si terrà una manifestazione dedicata alla cultura messicana, intitolata El Mercado Espolòn Tequila. L’evento prevede uno spazio espositivo in cui saranno presenti prodotti tipici e bevande tradizionali del Messico. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge vari espositori provenienti dal paese latinoamericano. Saranno organizzate degustazioni e attività culturali per i visitatori interessati a scoprire le tradizioni messicane.
Arriva nel cuore di Bari El Mercado Espolòn Tequila, il format che celebra l’incontro tra la cultura messicana e l’anima delle città italiane. Il 29 e 30 maggio, la Masseria Pietra Sole (Strada Scanzano 243) si trasformerà in un grande mercado urbano a cielo aperto, diventando il punto d’incontro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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