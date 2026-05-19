un grande open air arriva nel cuore di milano | appuntamento in darsena il 30 maggio
Un grande evento all'aperto si terrà nel centro di Milano, precisamente in Darsena, il 30 maggio. L’appuntamento inizierà alle 16:00 e proseguirà fino a sera inoltrata, coinvolgendo la piazza con musica, cultura urbana e momenti di socializzazione. Durante la giornata saranno presenti dj set, food truck, aree bar e stand vari, offrendo un'occasione di intrattenimento continuo per i partecipanti. L’evento mira a creare un’atmosfera di energia e condivisione nel cuore della città.
Dalle ore 16:00 fino a tarda sera, la piazza si trasformerà in uno spazio aperto dedicato alla musica, alla cultura urbana e alla condivisione, con dj set, food truck, aree bar e stand che accompagneranno il pubblico in un’intera giornata di energia e intrattenimento. L’evento, a ingresso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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