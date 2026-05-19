un grande open air arriva nel cuore di milano | appuntamento in darsena il 30 maggio

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande evento all'aperto si terrà nel centro di Milano, precisamente in Darsena, il 30 maggio. L’appuntamento inizierà alle 16:00 e proseguirà fino a sera inoltrata, coinvolgendo la piazza con musica, cultura urbana e momenti di socializzazione. Durante la giornata saranno presenti dj set, food truck, aree bar e stand vari, offrendo un'occasione di intrattenimento continuo per i partecipanti. L’evento mira a creare un’atmosfera di energia e condivisione nel cuore della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalle ore 16:00 fino a tarda sera, la piazza si trasformerà in uno spazio aperto dedicato alla musica, alla cultura urbana e alla condivisione, con dj set, food truck, aree bar e stand che accompagneranno il pubblico in un’intera giornata di energia e intrattenimento. L’evento, a ingresso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Young Girl Got Lost In The Palace, Unaware A Prince Saw Her And Fell For Her At First Sight!

Video Young Girl Got Lost In The Palace, Unaware A Prince Saw Her And Fell For Her At First Sight!

Sullo stesso argomento

Musica classica a pranzo: il nuovo appuntamento nel cuore di Milano? Punti chiave Come cambierà la pausa pranzo dei lavoratori milanesi grazie a questa iniziativa? Chi ha ideato questo nuovo programma musicale nel...

Il grande golf torna in Abruzzo: dal 30 aprile al 2 maggio il Miglianico Alps OpenIl grande golf internazionale torna in Abruzzo con il Miglianico Alps Open, secondo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour presented by...

un grande open airTurismo open air, il camper cambia il tempo del viaggioMilano, 5 mag. (askanews) – Il viaggio in camper parte da un’idea antica, tornata ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web