Nella settimana dal 23 al 29 maggio, i fan della telenovela spagnola La Promessa assisteranno a diverse svolte nella trama. Tra gli eventi più attesi, l’introduzione di un nuovo personaggio, Don Cristóbal, che ricoprirà il ruolo di maggiordomo. La presenza di questo personaggio promette di portare nuovi sviluppi e tensioni nella narrazione. La serie continuerà a mantenere alta l’attenzione con colpi di scena e cambiamenti nella storyline.

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 23 al 29 maggio, assisteremo all’ ingresso del nuovo maggiordono Don Cristóbal. Il suo arrivo susciterà molti interrogativi tra la servitù, e una grande amarezza in Don Ricardo, che era convinto di poter avere quell’incarico dopo la partenza di Romulo. La Promessa, trame puntate italiane dal 23 al 29 maggio. Con l’ arrivo di Don Cristóbal a La Promessa. tutti gli equilibri sembrano sconvolgersi. Se da un lato c’è la famiglia – che accoglie la notizia con grande sorpresa – dall’altro troviamo la servitù, che si sente tradita dalla totale assenza di spiegazioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio: arriva Don Cristóbal, il nuovo maggiordomo

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