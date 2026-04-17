Lavori di messa in sicurezza al canale | scattano divieti e restringimenti sulla carreggiata

Il Comune di Forlimpopoli ha emanato un'ordinanza che introduce divieti e restringimenti temporanei sulla carreggiata di via Fornace Rosetti, nel tratto tra i civici 17 e 19. La misura, presa per permettere lavori di messa in sicurezza al canale, è stata adottata con ordinanza n. 44 del 17 aprile 2026. La circolazione in quella zona sarà soggetta a modifiche fino al completamento delle opere.

Il Comune di Forlimpopoli, con ordinanza n. 44 del 17042026, ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione in via Fornace Rosetti, nel tratto compreso tra il civico 17 e il civico 19. Da venerdì 17 aprile e fino al termine dei lavori è previsto il restringimento della carreggiata e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Messa in sicurezza del canale di Calena a Peschici: lavori al viaIntervento possibile grazie al Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e per la montagna Il progetto è il... Leggi anche: Lipari, consegnati i lavori sulla Sp 181 di Pignataro: al via gli interventi di messa in sicurezza Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Conclusi i lavori di consolidamento del ponte di San Lorenzo; Buone notizie per il Teatro d'Annunzio: si va verso il bando da 2 milioni per i lavori di messa in sicurezza; Messa in sicurezza rio Rovare, assessore Ferrante: Obiettivo indire la gara entro fine 2026; Sottopasso La Spezia-Cavalcanti: al via i lavori per la definitiva messa in sicurezza idraulica. Ciclopedonale della Valle Olona: stop temporaneo al transito a Malnate per lavori di messa in sicurezzaLa sospensione del transito entrerà in vigore da lunedì 20 aprile e interesserà pedoni e ciclisti nel tratto in località Cave Molera ... varesenews.it Durazzano-Sant’Agata, al via i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un trattoCominciano giovedì 16 aprile un nuovo lotto di lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile sulla Strada provinciale n. 122 collegante Durazzano e Sant’Agata de’ Goti. Lo comunica il ... ntr24.tv Per consentire lavori di realizzazione della rete telefonica in fibra ottica, sono stati istituiti divieti di sosta con rimozione, per tutti i veicoli, dal 20 al 30 aprile 2026 in... Leggi l'articolo facebook Chiusura notturna lungo la S.P. ex SS415 “Paullese” per lavori di riqualificazione, chiusura notturna lungo la S.P. ex SS415 “Paullese”. Leggi l’ordinanza e tutti gli aggiornamenti sulla viabilità shorturl.at/yUSxw #CittàMetropolitanadiMilano #viabilità #traffi x.com