Doraemon il gatto robot blu che da oltre mezzo secolo accompagna l’infanzia di tre generazioni

Doraemon, il celebre gatto robot blu, ha accompagnato l’infanzia di tre generazioni ed è diventato un'icona della cultura pop giapponese. Creato come personaggio di un manga, è stato adattato in una serie animata che ha riscosso grande successo in tutto il mondo. La figura di Doraemon si distingue per la sua presenza costante nelle trasmissioni televisive e nei prodotti derivati.

Parlare di Doraemon (?????), significa entrare nel cuore pulsante dell'immaginario pop giapponese del secondo Novecento, un archetipo culturale, un marchio generazionale, un punto di riferimento stabile nel palinsesto televisivo nipponico da oltre mezzo secolo. Quando nel 1973 la prima trasposizione animata fece la sua comparsa sugli schermi giapponesi, il pubblico non poteva immaginare che quel gatto robotico dal sorriso perenne sarebbe diventato uno dei simboli più riconoscibili dell'animazione mondiale. Doraemon non nasce come epopea eroica né come avventura spettacolare: la sua forza risiede nella quotidianità, nella reiterazione rassicurante di dinamiche familiari, nella promessa di un aiuto che arriva sempre — anche quando non richiesto nel modo corretto.