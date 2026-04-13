Dal 1976, nel centro di Avellino, “Simonte 1976” è un negozio di abbigliamento che rappresenta una presenza storica nella città. La famiglia proprietaria gestisce l’attività da quasi cinquant’anni, trasmettendo l’esperienza e la passione nel settore. La sede si trova in una zona frequentata, frequentata da clienti di diverse età. La gestione ha mantenuto nel tempo un rapporto diretto con la clientela, mantenendo vive le tradizioni locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 1976, nel cuore di Avellino, “ Simonte 1976? è molto più di un negozio di abbigliamento, ma il cuore pulsante della tradizione cittadina. Una storia di famiglia che al traguardo dei 50 anni di attività viene raccontata da Alberto Simonte, e ricondivisa sui social dal figlio Marco, che ha ereditato la stessa passione del papà “Cari amici clienti, sembra ieri quando io, a 28 anni, insieme ai miei fratelli Pino e Mario e al nostro collaboratore Gennaro, allora poco più che un ragazzo, alzammo per la prima volta le saracinesche del Bottegone: era il 12 aprile 1976. Fu un’emozione che non dimenticherò mai. C’era un mare di gente, e qualcuno di voi forse lo ricorda ancora.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mezzo secolo di cuore, lavoro e famiglia: la storia di “Simonte 1976”

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