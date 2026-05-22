Dai prezzi per i carburanti agli interventi per Niscemi | tutte le misure del Cdm

Il Consiglio dei ministri si è svolto a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio. Durante la riunione sono state approvate diverse misure, tra cui aggiornamenti sui prezzi dei carburanti e interventi specifici per il territorio di Niscemi. Sono stati adottati provvedimenti che interessano settori come l’economia e la sicurezza, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle decisioni prese. La seduta si è conclusa con la pubblicazione delle deliberazioni approvate.

Ecco tutte le deliberazioni del Consiglio dei ministri che si è riunito a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. PREZZI DEI CARBURANTI E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali (decreto-legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Ministro dell'agricoltura,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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