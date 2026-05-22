Dalla frana di Niscemi al taglio delle accise le misure oggi sul tavolo del Cdm

Oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sono diverse misure in discussione, tra cui interventi per l’emergenza frana di Niscemi, questioni legate all’energia e ristori destinati all’autotrasporto. La riunione, prevista per le 19, non è ancora stata ufficialmente convocata, ma le decisioni riguarderanno anche il taglio delle accise e altre misure di sostegno. Si tratta di un pacchetto di provvedimenti che coinvolge diversi settori e tematiche di interesse nazionale.

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(Adnkronos) – Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall’energia ai ristori per l’autotrasporto, fino agli interventi per l’emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c’è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi: al momento lo sconto vale 24,4 centesimi al litro sul diesel e 6,1 centesimi sulla benzina. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa: senza un nuovo intervento, infatti, la benzina potrebbe tornare ad avvicinarsi ai 2 euro al litro, mentre il diesel rischierebbe di superare quota 2,20 euro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caro carburanti, oggi il Cdm: sul tavolo proroga taglio accise(Adnkronos) – Taglio delle accise sui carburanti sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per oggi, venerdì 3 aprile 2026, alle 9 a Palazzo... Caro carburanti, governo proroga taglio accise fino al 1 maggio: le misure approvate in CdmIl governo ha stabilito la proroga del taglio delle accise dei carburanti fino al 1 maggio. Dalla frana di Niscemi al taglio delle accise, le misure oggi sul tavolo del CdmTra i dossier più urgenti c’è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi: al momento lo sconto vale 24,4 centesimi al litro sul diesel e 6,1 centesi ... adnkronos.com Niscemi a quattro mesi dalla frana. Famiglie senza casa e attività chiuse. I cittadini chiedono risarcimenti pieni. I lavori di messa in sicurezza fermi. Abitazioni da demolire. Nel tg delle 14 @TgrRai x.com Meloni oggi a Niscemi, è la terza visita della premier in pochi mesiEra il 25 gennaio quando Niscemi, paese in provincia di Caltanissetta, veniva devastato da una frana, dopo l'ondata di maltempo che, pochi giorni prima aveva investito il Sud Italia. L'enorme smottame ... tg24.sky.it