Dl carburanti in Cdm il piano anti-rincari benzina e diesel tra taglio accise e tetto ai prezzi | le misure

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che prevede interventi contro il caro carburanti, includendo un taglio delle accise e l'introduzione di un tetto ai prezzi della benzina e del diesel. Le misure mirano a contenere i rincari e sono state annunciate come parte di un piano specifico per affrontare questa problematica. Nessun dettaglio sui tempi di attuazione o sulle modalità operative è stato ancora comunicato.

La raffica di aumenti dei prezzi di benzina e diesel dovuta alla guerra in Iran sul tavolo del governo Meloni, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto legge per contrastare il caro carburanti. Secondo quanto emerso, tra le misure approvate dal Cdm ci sarebbero un taglio temporaneo delle accise, di 20 giorni, uno speciale regime di controllo contro le speculazioni e un credito d’imposta per gli autostrasportatori. La premier Meloni ha parlato di un taglio di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti. In Cdm il piano contro il caro carburanti Il governo Meloni è al lavoro per mettere a punto un piano per contrastare il caro carburanti dovuto alla crisi in Medio Oriente e alla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dl carburanti, in Cdm il piano anti-rincari benzina e diesel tra taglio accise e tetto ai prezzi: le misure Articoli correlati Carburanti, Salvini: "Tetto al diesel sotto 1,90 euro. Stasera in cdm taglio accise carburante""Stiamo lavorando già da stasera con un primo sostanziale taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa già nelle prossime ore". Leggi anche: Carburanti, niente taglio delle accise: cosa farà il governo per ridurre i prezzi di benzina e diesel Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dl carburanti in Cdm il piano anti... Temi più discussi: Benzina e diesel rincari, cosa può fare il governo: come funziona meccanismo accise; Caro benzina, governo lavora a misure: fra le ipotesi il meccanismo delle accise mobili; Carburante, pressing su governo per taglio immediato accise ma serve dl in Cdm; Caro-carburanti in cdm, si lavora a bonus e stretta anti-speculazione. Il Cdm approva il decreto carburanti. Taglio alle accise di 25 centesimi al litro per 20 giorniIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento per attutire gli effetti dell’impennata dei prezzi alla pompa dovuti alla guerra nel Golfo ... msn.com Decreto carburanti in CdM: stretta sulle speculazioni, bonus autotrasportatori e social ca...Una stretta sulle speculazioni lungo la filiera dei carburanti, un contributo aggiuntivo per i titolari della social card e un bonus straordinario per gli autotrasportatori. Sono le principali misure ... msn.com Via libera del Cdm al decreto legge per tagliare il prezzo dei carburanti. Bozza del dl carburanti, 'stretta sulla speculazione': primo pacchetto di misure a tempo con fondi per meno di un miliardo. Salvini: 'Per il gasolio bisogna scendere sotto... #ANSA x.com Carburanti, Salvini: “in Cdm taglio delle accise per centinaia di milioni” facebook