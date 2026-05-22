Dai fossili ai vaccini passando per clima e rischi naturali | i serious games dell’Università di Firenze arrivano a Bologna
Dai fossili ai vaccini, passando per il clima e i rischi naturali, i giochi educativi sviluppati dall’Università di Firenze sono stati presentati a Bologna. Questi strumenti sono pensati per favorire l’apprendimento attraverso il gioco, con l’obiettivo di aiutare a capire temi complessi come il cambiamento climatico, i rischi naturali, la sostenibilità ambientale o il funzionamento della ricerca scientifica. La presentazione si è svolta il 21 maggio 2026, coinvolgendo studenti e insegnanti interessati a metodi didattici innovativi.
Firenze, 21 maggio 2026 – Imparare attraverso il gioco. Ma non solo per divertirsi: anche per comprendere il cambiamento climatico, i rischi naturali, la sostenibilità ambientale o il funzionamento della ricerca scientifica. È questo l’obiettivo dei “serious games” sviluppati all’Università di Firenze, protagonisti dal 22 al 24 maggio a Bologna in occasione di “Play – Festival del Gioco”. A rappresentare l’Ateneo sarà GiX, il Centro di ricerca interdipartimentale “Giochi per il Cambiamento Sociale”, fondato nel 2023, che porterà alla manifestazione una serie di prototipi nati dalla collaborazione tra diversi dipartimenti universitari. “Il gioco può diventare uno straordinario strumento di apprendimento, sensibilizzazione e socializzazione”, spiega Leonardo Boncinelli, professore di Politica economica al Disei e direttore di GiX. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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