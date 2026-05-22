Dai fossili ai vaccini passando per clima e rischi naturali | i serious games dell’Università di Firenze arrivano a Bologna

Dai fossili ai vaccini, passando per il clima e i rischi naturali, i giochi educativi sviluppati dall’Università di Firenze sono stati presentati a Bologna. Questi strumenti sono pensati per favorire l’apprendimento attraverso il gioco, con l’obiettivo di aiutare a capire temi complessi come il cambiamento climatico, i rischi naturali, la sostenibilità ambientale o il funzionamento della ricerca scientifica. La presentazione si è svolta il 21 maggio 2026, coinvolgendo studenti e insegnanti interessati a metodi didattici innovativi.

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