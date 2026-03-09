Uno studio condotto dall’Università Tecnica di Monaco di Baviera evidenzia che l’aumento delle temperature sta mettendo a rischio l’esistenza delle foreste attuali. I ricercatori hanno sviluppato schemi matematici che indicano come i cambiamenti climatici possano portare alla perdita di molti ecosistemi forestali. Nel frattempo, a Berlino si discute di un ritorno alle caldaie alimentate da fonti fossili.

Schemi matematici messi a punto dall’ Università Tecnica di Monaco di Baviera (TUM) mostrano che, per effetto dell’aumento della temperatura, le foreste come le conosciamo oggi potrebbero non esistere più. Gli incendi e le infestazioni di parassiti entro il 2100 potrebbero più che raddoppiare, e se a ciò si aggiungeranno venti più forti si creerà un cocktail che cambierà radicalmente le foreste d’Europa. Allo studio, pubblicato sulla rivista Science e diretto per la TUM da Rupert Seidl, hanno partecipato accademici di dieci Paesi diversi, che hanno raccolto dati satellitari per 13.000 aree forestali europee e condotto simulazioni al computer per diversi scenari climatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio ai boschi come li conosciamo: l’allarme dello studio tedesco sul clima mentre Berlino rilancia le caldaie fossili

