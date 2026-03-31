Il bando 2026, aperto fino all’8 aprile, offre opportunità per giovani tra i 18 e i 28 anni coinvolti in progetti che spaziano dai parchi naturali dell’Abruzzo alle iniziative con rifugiati in Camerun, fino alle attività in Amazzonia peruviana e alle biblioteche di Torino. La particolare fascia di età rappresenta un momento di transizione in cui si cerca di definire il proprio percorso, spesso tra studi e necessità economiche.

C ’è un’età, quella tra i 18 e i 28 anni, che spesso coincide con una fase della vita in cui si cerca di capire “cosa fare da grande” o come utilizzare il tempo tra un esame universitario e l’altro, per pesare meno sul portafogli dei propri genitori. È proprio in questo momento che si presenta un’occasione da prendere al volo: il Servizio civile universale. Non si tratta dell’alternativa al vecchio militare e non è nemmeno del volontariato gratuito fatto nel tempo libero. È un patto vero tra chi offre un po’ del suo tempo per una causa utile e chi, lo Stato, che dà gli strumenti, i soldi e una corsia preferenziale per il lavoro. Questa occasione, però, scade l’8 aprile alle 14, quindi bisogna fare un po’ in fretta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai parchi naturali dell'Abruzzo ai progetti con i rifugiati in Camerun, dall'Amazzonia peruviana alle biblioteche di Torino. Una guida concreta al bando 2026, che scade l'8 aprile

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