A Firenze prende il via l’Horror Festival all’ippodromo del Visarno. La manifestazione offre un programma che include escape room, mostre e animazioni a tema, oltre a conferenze e incontri dedicati agli appassionati del genere. Per chi desidera un’esperienza più intensa, ci sono anche attività di intrattenimento extreme. La durata e le date precise dell’evento non sono ancora state comunicate.

Firenze, 28 marzo 2026 - Escape room, mostre e animazione a tema, ma anche conferenze, incontri e, per i più coraggiosi, intrattenimento extreme. Sabato 28 e domenica 29 marzo l’Ippodromo del Visarno di Firenze aprirà le porte all’ Horror Festival Firenze, il primo festival toscano dedicato all’horror dal vivo. Per due giorni l’Ippodromo diventerà uno spazio scenografico dove arti performative, cinema, letteratura, musica e artigianato dialogheranno tra loro all’interno di un’esperienza costruita come un vero set, grazie a scenografie e photo booths curati da Arte Ingegno di Luca e Matteo Lomis e StraBizarre. Non ci sarà che l’imbarazzo della scelta tra escape room tematiche, giochi vintage, performer itineranti, mostre e live art, interviste e panel con professionisti del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, al via l’Horror Festival all’ippodromo del Visarno

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