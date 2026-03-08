Firenze tutto pronto per l’Horror Festival all' ippodromo del Visarno

A Firenze, all'ippodromo del Visarno, tutto è pronto per l’Horror Festival che si svolgerà dal 4 marzo 2026. L’evento include escape room, mostre e animazioni a tema, oltre a conferenze e incontri dedicati agli appassionati del genere. Per chi cerca un’esperienza più intensa, sono previste anche attività di intrattenimento estremo. La manifestazione vuole offrire un programma vario e rivolto a un pubblico di tutte le età.

Firenze, 4 marzo 2026 - Escape room, mostre e animazione a tema, ma anche conferenze, incontri e, per i più coraggiosi, intrattenimento extreme. Sabato 28 e domenica 29 marzo l'Ippodromo del Visarno di Firenze aprirà le porte all' Horror Festival Firenze, il primo festival toscano dedicato all'horror dal vivo. Per due giorni l'Ippodromo diventerà uno spazio scenografico dove arti performative, cinema, letteratura, musica e artigianato dialogheranno tra loro all'interno di un'esperienza costruita come un vero set, grazie a scenografie e photo booths curati da Arte Ingegno di Luca e Matteo Lomis e StraBizarre. Non ci sarà che l'imbarazzo della scelta tra escape room tematiche, giochi vintage, performer itineranti, mostre e live art, interviste e panel con professionisti del settore.