Autovelox telelaser e ufficio mobile | una settimana di controlli della polizia locale

Da lunedì 20 aprile, la polizia locale di Verona intensifica i controlli sulla velocità con autovelox, telelaser e un ufficio mobile. L’obiettivo è monitorare le principali arterie cittadine e verificare il rispetto dei limiti di velocità. La settimana vedrà una serie di controlli mirati, con l’impiego di strumenti e mezzi specifici per garantire la sicurezza stradale.

Prosegue l’impegno della polizia locale di Verona nel contrasto alla velocità eccessiva sulle principali arterie urbane, con una nuova settimana di controlli mirati che prenderà il via da lunedì 20 aprile. Le pattuglie dotate di autovelox e telelaser saranno operative lungo Via Lugagnano, Via.🔗 Leggi su Veronasera.it

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