Andreozzi | Ho votato no alla società di Manfredi per le case del Comune di Napoli E sto con Fico sull'acqua pubblica

Il consigliere di Avs, unico della maggioranza a non votare a favore della società proposta dal sindaco per le case comunali di Napoli, ha espresso il suo voto contrario. Ha inoltre dichiarato il suo sostegno a una posizione condivisa con un altro politico riguardo alla gestione dell’acqua pubblica. La decisione ha suscitato attenzione tra i membri dell’amministrazione locale.