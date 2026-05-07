Sabato 9 maggio via Pasquali sarà parzialmente chiusa al traffico

Sabato 9 maggio, via Pasquali sarà chiusa al traffico e alla sosta nel tratto compreso tra l’incrocio con corso Vittorio Emanuele e quello con via Mattei, dalle ore 8:30 alle 16:30. La chiusura riguarda sia i veicoli che i pedoni, limitando l’accesso a questa porzione della strada per tutta la giornata. La disposizione si applica solo a un tratto specifico della via, lasciando invariato il resto del percorso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 9 maggio, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, via Pasquali sarà interdetta al traffico veicolare e pedonale e alla sosta nel solo tratto che va dall’incrocio con corso Vittorio Emanuele all’incrocio con via Mattei. Le limitazioni varranno anche nei confronti dei residenti e delle altre categorie di autorizzati. Si precisa tuttavia che l’accesso alla restante parte di via Pasquali resterà comunque consentito attraverso la viabilità alternativa rappresentata dalla percorrenza di corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi fino ad incrocio con via Goduti, via Ennio Goduti fino alla svolta a sinistra su via Capilongo in funzione dell’arrivo in via Pasquali sempre possibile anche attraverso via Pepicelli, con deflusso invece sempre possibile attraverso via Mattei e via del Pomerio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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