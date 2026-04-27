Elenchi regionali per il ruolo 2026 chi non potrà accedervi

Il sistema scolastico si prepara a un cambiamento importante con l'istituzione degli elenchi regionali per le assunzioni del 2026. Questi elenchi determineranno chi potrà accedere alle prossime immissioni in ruolo, stabilendo criteri e modalità di selezione. La procedura coinvolge diverse regioni e sarà fondamentale per definire le assegnazioni di cattedra ai docenti interessati. Alcuni candidati, infatti, non avranno accesso a questa procedura.

Il mondo della scuola si appresta a vivere una svolta significativa con l'introduzione degli Elenchi regionali finalizzati alle immissioni in ruolo. Tuttavia, non tutti i docenti potranno partecipare a questa procedura a seguito dei recenti emendamenti alla bozza originale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo docenti, in arrivo il decreto: info e requisiti d’accesso Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]Assunzione docenti anno scolastico 202627: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Elenchi regionali per il ruolo 2026, ci si potrà inserire in una sola regione e senza conoscere i posti disponibiliNel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo 2026: contano solo le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025; Decreto PNRR convertito in legge: elenchi regionali per le assunzioni, novità sulla mobilità. Accolte le nostre rivendicazioni; Elenchi regionali docenti: tutte le novità del decreto; Docenti in ruolo con gli Elenchi Regionali: come capire se si verrà assunti? Priorità per chi ha svolto il concorso nella stessa regione in cui chiede l'inserimento? Previste due differenti sezioni. Elenchi regionali per il ruolo, TFA sostegno e non solo: facciamo il punto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 27 aprile alle 14:30Si attende il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo così come quello per il TFA sostegno. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la ... orizzontescuola.it Assunzione docenti 2026: calendario delle procedure. Elenchi regionali, conferma sostegno, supplenze. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso di una diretta Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (segretaria nazionale Anief) ha ricostruito il calendario delle principali ta ... orizzontescuola.it Orizzonte Scuola. . Si attende il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo così come quello per il TFA sostegno. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle vostre domande in diretta, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntat - facebook.com facebook