Ateneo Cattaneo quattordici studenti premiati con le borse di studio

Quattordici studenti dell’Università Carlo Cattaneo hanno ricevuto le borse di studio, per un totale di 24mila euro, durante una cerimonia presso Villa Jucker. L’assegnazione è il risultato di una collaborazione tra l’ateneo, il Comune e donatori privati. La consegna si è svolta il 20 maggio 2026 a Castellanza. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei donatori coinvolti.

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Castellanza (Varese), 20 maggio 2026 – Quattordici borse di studio per 24mila euro. Sono state assegnate a Villa Jucker all’Università Carlo Cattaneo grazie alla collaborazione con Comune e donatori privati. La consegna dei Premi di merito si avvale del contributo di enti, aziende e famiglie che sostengono il progetto dell’Ateneo e investono direttamente nella formazione dei giovani, perché siano preparati ad affrontare in modo sempre più adeguato le sfide che li attendono. Investire nel futuro dei giovani I borsisti premiati hanno ringraziato i rispettivi donatori nel corso di un incontro dove già si tracciano le rotte del futuro.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ateneo Cattaneo, quattordici studenti premiati con le borse di studio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Quattordici studenti meritevoli premiati con le borse di studio Quattro studenti delle scuole superiori premiati con le borse studio Franco Marra: i nomiPromossa dalla Fondazione Lucianum si è tenuta ieri sera l'attesa cerimonia di consegna delle borse di studio, intitolate all'indimenticato giudice... Quattordici studenti meritevoli premiati con le borse di studioQuattordici borse di studio per 24mila euro. Sono state assegnate a Villa Jucker all’Università Carlo Cattaneo grazie alla ... ilgiorno.it