Un dirigente di Stellantis ha dichiarato che Fiat punta a svolgere un ruolo centrale nella ripresa del gruppo in Europa. Ha aggiunto che si tratta di un momento positivo per il marchio e che l’obiettivo è contribuire alla crescita complessiva dell’azienda nel continente. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sui progetti specifici.

“È un momento molto bello per Fiat. Noi vogliamo essere il motore della ripartenza di Stellantis in Europa. Siamo stati per anni il marchio che ha trascinato Stellantis in altre parti del mondo, come il Sud America, e nel Middle East, dove abbiamo conquistato quote molto importanti. Ora tocca all'Europa e, in particolare, alla nostra amata Italia dove, in questa prima parte dell’anno, le cose stanno andando bene. Ma è solo l'inizio: c'è, infatti, l'effetto di trascinamento della 500 ibrida, appena lanciata, ma che deve ancora esprimere tutto il potenziale. In proposito, siamo già a un +40% della produzione nello stabilimento di Mirafiori e credo che si possa andare anche ben oltre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - François (Stellantis): "Così Fiat vuole essere il motore della ripartenza del gruppo in Europa"

Notizie correlate

Stellantis, partnership con Xiaomi e Xpeng per l’Europa? Il gruppo smentisce scorporiStellantis starebbe valutando accordi con produttori automobilistici cinesi, in particolare Xiaomi e Xpeng, che potrebbero investire nelle attività...

Pista cinese sul futuro di Stellantis in Europa, ma il gruppo smentisceCominciano a piovere indiscrezioni sul futuro di Stellantis in vista della presentazione del piano industriale e strategico del prossimo 21 maggio ad...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Fiat alla Milano Design Week; Stellantis non venderà nessun brand, ma il focus sarà su questi marchi; Fiat, ormai è questione di poco: la nuova citycar sportiva sta per arrivare; Fiat Multipla, un ritorno così nel 2030 sarebbe una vera rivoluzione.

François (Stellantis): Così Fiat vuole essere il motore della ripartenza del gruppo in EuropaIl capo globale del marchio: Bene la situazione in Italia in questa prima parte dell'anno. Più 40% la produzione a Mirafiori con la 500 Hybrid. Atteso l'effetto Grande Panda grazie al motore a combus ... ilgiornale.it

Fiat alla Milano Design Week con Ciao Futuro!: così immagina la city car di domaniAlla Milano Design Week 2026 FIAT presenta CIAO FUTURO!, un percorso tra heritage, design e nuove idee di mobilità urbana con i concept firmati dagli studenti di IED e ISIA ... clubalfa.it

Possibile che sul web si trovano questi splendidi modelli e un gruppo come la Fiat (stellantis)non riesce a disegnare e produrre questi modelli Molto bella così!!!! - facebook.com facebook