Da Cremona a Foggia in bicicletta | Giampietro Mariotti fa tappa a Foggia per promuovere il ' Sì' alla donazione degli organi

Un ciclista è arrivato nella sede di un’associazione di volontariato a Foggia, dopo aver lasciato Cremona. La sua visita fa parte di un viaggio in bicicletta con lo scopo di sensibilizzare le persone sul tema della donazione degli organi. L’atleta ha percorso diverse tappe lungo il tragitto, coinvolgendo le comunità locali. La sua missione si inserisce in un progetto di promozione della cultura della donazione e del sostegno alle persone in lista di attesa.

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