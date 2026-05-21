Da Cremona al Salento in bici fa tappa a Brindisi per sensibilizzare sulla donazione di organi
Sabato 23 maggio alle 17, un ciclista partirà da Cremona e arriverà a Brindisi, fermandosi in Piazza Vittoria nel centro storico. L’evento è organizzato dall’Aido, associazione che promuove la donazione di organi, tessuti e cellule. Mariotti ha intrapreso un tour che attraversa diverse località italiane con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. L’evento si inserisce in un percorso di promozione che coinvolge diverse città lungo il suo tragitto.
BRINDISI - Farà tappa a Brindisi sabato 23 maggio alle ore 17 in Piazza Vittoria, nel cuore del centro storico cittadino, il ciclista Giampietro Mariotti, protagonista del tour solidale promosso da Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, per sensibilizzare la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
Da Cremona a Lecce in bici per informare sulla donazione degli organi: “Un sì che dona la vita” fa tappa a FossacesiaFarà tappa a Fossacesia mercoledì 20 maggio “Un sì che dona la vita”, la pedalata che vede protagonista Giampietro Mariotti dell'Aido provinciale...
A Novara la "Camminata per la vita": l'evento per sensibilizzare sulla donazione di organiUna camminata nel cuore della città per accendere i riflettori sulla donazione degli organi.
ANCORA APPLAUSI ALLO STABIA Finisce in semifinale playoff il rinnovato sogno di Castellammare di Stabia. In Lombardia, come lo scorso anno, da Cremona a Monza. Un anno solare che significa il punto più alto della storia del calcio stabiese. Due stagio facebook
Primavera in Salento, da Lecce a CastroIl Salento, penisola protesa verso l’Europa orientale, è terra di miti legati alla sua storia millenaria. Lecce secondo la leggenda fu fondata dal re Malennio nel XII secolo a.C. Ma la vera storia ... iodonna.it