Da Cremona al Salento in bici fa tappa a Brindisi per sensibilizzare sulla donazione di organi

Sabato 23 maggio alle 17, un ciclista partirà da Cremona e arriverà a Brindisi, fermandosi in Piazza Vittoria nel centro storico. L’evento è organizzato dall’Aido, associazione che promuove la donazione di organi, tessuti e cellule. Mariotti ha intrapreso un tour che attraversa diverse località italiane con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. L’evento si inserisce in un percorso di promozione che coinvolge diverse città lungo il suo tragitto.

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