Da Cremona a Lecce in bici per informare sulla donazione degli organi | Un sì che dona la vita fa tappa a Fossacesia

Mercoledì 20 maggio a Fossacesia si svolgerà l’evento “Un sì che dona la vita”, una pedalata promossa dall’Aido provinciale Cremona. La manifestazione coinvolge Giampietro Mariotti, che percorrerà i chilometri tra Cremona e Lecce in bicicletta con l’obiettivo di sensibilizzare sulla donazione di organi, tessuti e cellule. La pedalata attraversa diverse località italiane, con l’intento di diffondere un messaggio di informazione e di impegno sulla tematica.

Farà tappa a Fossacesia mercoledì 20 maggio “Un sì che dona la vita”, la pedalata che vede protagonista Giampietro Mariotti dell'Aido provinciale Cremona che, con i chilometri percorsi in bicicletta, vuole promuovere e sensibilizzare il tema della donazione di organi, tessuti e cellule.Mariotti è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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