Roma-Lazio alle 12 | 30 Sarri è una furia | Un insulto alla città Mi alzo e me ne vado

Alle 12:30 si è giocato il derby tra Roma e Lazio. Prima della partita, l’allenatore della Lazio ha espresso forte disappunto riguardo alla proposta di disputare l’incontro domenica 17 maggio alle 12. Dopo la vittoria contro la Cremonese, ha detto che si tratta di un insulto alla città e ha minacciato di lasciar perdere la partita, se non cambieranno l’orario. La polemica ha catturato l’attenzione tra tifosi e media.

Roma, 5 maggio 2026 – Il derby di Roma non è ancora iniziato, ma la polemica è già esplosa. A incendiare il clima è stato Maurizio Sarri, che dopo la vittoria della Lazio contro la Cremonese ha criticato duramente l’ipotesi di far disputare la stracittadina contro la Roma domenica 17 maggio alle 12.30. L’orario non è ancora ufficiale, ma viene indicato come quello più probabile per ragioni legate all’ordine pubblico e alla concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Il tecnico biancoceleste non ha usato giri di parole: “ È un insulto alla città di Roma e alle due squadre romane ”. Sarri ha ricordato anche il derby d’andata, giocato a settembre alle 12.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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