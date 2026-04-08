Secondo le previsioni della Banca Mondiale, l’economia dell’America Latina dovrebbe rallentare nel 2026, con una crescita stimata del 2,1%, in calo rispetto al 2,4% previsto per quest’anno. Tra i paesi che contribuiscono a questa dinamica, si segnalano il forte aumento dell’attività in Guyana e una maggiore attenzione all’Argentina. La regione nel suo complesso si prepara a un periodo di crescita più contenuta.

La Banca Mondiale prevede che l’America Latina subirà un freno economico nel 2026, con una crescita che scenderà al 2,1% rispetto al 2,4% stimato per il 2025. Questo rallentamento avviene mentre il sistema globale affronta una fase di maggiore instabilità e volatilità. Il calo della performance regionale è legato a un quadro macroeconomico complesso. I costi per ottenere finanziamenti sono alti e la richiesta di beni dall’estero risulta debole. A pesare ulteriormente sono le spinte inflazionistiche causate dalle tensioni geopolitiche. Tali fattori stanno bloccando l’apertura di nuovi posti di lavoro e gli investimenti da parte dei privati. L’asimmetria tra i giganti regionali e le eccezioni in ascesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - America Latina: freno al 2,1%, tra boom di Guyana e risalto Argentina

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