cybersicurezza il cdm nomina andrea quacivi

Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Andrea Quacivi come nuovo direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del presidente del Consiglio. La decisione segue le dimissioni del prefetto Bruno Frattasi, che si sono concretizzate recentemente. La nomina è stata deliberata durante una riunione di governo, senza ulteriori dettagli sui tempi o le procedure di sostituzione. La scelta è stata confermata ufficialmente dall'esecutivo dopo la presa d’atto delle dimissioni.

Su proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Consiglio dei ministri ha deliberato la presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal Prefetto Bruno Frattasi e la nomina del dottor Andrea Quacivi a direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Quacivi, 55 anni ed esperto di big data, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma. La sua carriera è iniziata nel settore della consulenza con la partecipazione a progetti di rilievo per Arthur Andersen tra il 1995 e il 1999. In seguito ha assunto incarichi di responsabilità all'interno di Wind Telecomunicazioni, prima di fare il suo ingresso in Sogei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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