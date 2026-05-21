Si è dimesso il direttore dell' Agenzia per la Cybersicurezza Frattasi Attesa la nuova nomina del Cdm

Oggi si è ufficialmente dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che aveva assunto l’incarico nel marzo del 2023. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e si attende l’annuncio della prossima nomina da parte del Consiglio dei Ministri. La sua uscita dalla guida dell’ente arriva in un momento di attesa per la definizione delle future strategie e per il processo di selezione del nuovo dirigente. La decisione è stata comunicata nelle prime ore della giornata.

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Roma, 21 maggio 2026 – Si è dimesso oggi il direttore dell' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il prefetto Bruno Frattasi era alla guida dell’ente dal marzo del 2023. Un cambio al vertice inaspettato – ma a quanto pare non per il Governo, visto che giù si parla di un papabile successore – per uno degli organismi più strategici per l’Italia. L’Agenzia per la cybersecurity si occupa della difesa informatica del Paese e delle misure di contrasto agli attacchi hacker. Nelle prossime ore il Consiglio dei Ministri dovrebbe nominare il nuovo direttore dell'Agenzia. Sarà l’amministratore delegato di Sogei Andrea Quacivi il successore di Bruno Frattasi alla guida dell'agenzia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Frattasi. Attesa la nuova nomina del Cdm ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cybersicurezza: si è dimesso Frattasi, direttore dell’Agenzia nazionale. Lo sostituirà QuaciviSi è dimesso il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza, si dimette. Al suo posto Quacivi (ex ad Sogei)Secondo quanto apprende Ansa si è dimesso oggi il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. Cybersicurezza, si dimette a sorpresa il direttore dell’Acn Bruno Frattasi. Al suo posto in arrivo Quacivi (ex Sogei)L’ex prefetto di Roma ha inviato una lettera di dimissioni a Palazzo Chigi parlando di motivi personali. per il governo Meloni si tratta di una nuova casella da riempire oltre a quelle più urgenti d ... milanofinanza.it Si è dimesso il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Frattasi. Attesa la nuova nomina del CdmIl prefetto era alla guida dell’ente per la sicurezza informatica italiana da marzo 2023. Tra i papabili successori ci sarebbe l’ad di Sogei, Andrea Quacivi ... quotidiano.net