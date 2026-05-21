Cybersicurezza si dimette Bruno Frattasi | Andrea Quacivi verso la guida dell’Agenzia
Il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha annunciato le proprie dimissioni. Era in carica dal marzo 2023 e ha lasciato l’incarico oggi. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza specifiche motivazioni ufficiali. Al suo posto, sembra che la guida dell’agenzia passerà a un altro prefetto, che si trova in fase di nomina. La decisione avviene in un momento di attenzione crescente sul tema della sicurezza digitale nel paese.
Si è dimesso il direttore dell’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi. Secondo quanto si apprende, il prefetto, alla guida dell’Acn dal marzo 2023, ha lasciato oggi il proprio incarico. Al momento non sono state rese note le motivazioni delle dimissioni. Per la successione sarebbe già stato individuato il nome del nuovo direttore. Secondo fonti di governo, a prendere il posto di Frattasi alla guida dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sarà Andrea Quacivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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