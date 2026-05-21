Cybersicurezza si dimette Bruno Frattasi | Andrea Quacivi verso la guida dell’Agenzia

Il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha annunciato le proprie dimissioni. Era in carica dal marzo 2023 e ha lasciato l’incarico oggi. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza specifiche motivazioni ufficiali. Al suo posto, sembra che la guida dell’agenzia passerà a un altro prefetto, che si trova in fase di nomina. La decisione avviene in un momento di attenzione crescente sul tema della sicurezza digitale nel paese.

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