Venerdì prossimo il Consiglio dei Ministri discuterà la nomina del nuovo direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dopo la conferma dell’uscita di Bruno Frattasi. Al suo posto sarà scelto Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della società informatica del Ministero dell’economia e delle finanze. Frattasi non ricoprirà più il ruolo di capo dell’agenzia, che si occupa di sicurezza cibernetica. La decisione sulla sua sostituzione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’ente.

Bruno Frattasi non è più il direttore generale dell’Acn, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. E venerdì all’attenzione del Consiglio dei Ministri arriverà già il nome del suo sostituto: sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della Sogei, la società generale d’informatica del Mef. Ieri, secondo quanto risulta al Fatto da fonti qualificate, l’ex prefetto di Roma, 70 anni, ha fatto recapitare a Palazzo Chigi la sua lettera di dimissioni, dove giustifica la scelta per “motivi personali”. Le stesse fonti tuttavia assicurano che già da qualche tempo era venuta a mancare la fiducia del governo nei suoi confronti, e in particolare del sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha proprio la delega alla sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esclusivo – Governo, salta il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza Bruno Frattasi. Al suo posto Quacivi (ex Sogei)

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