Governo salta il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza Bruno Frattasi Al suo posto Quacivi ex Sogei

Il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stato rimosso dall’incarico. Al suo posto, è stato scelto Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di una società informatica del Ministero dell’economia e delle finanze. La nomina sarà discussa durante il Consiglio dei ministri previsto per venerdì. Il cambio di leadership arriva in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza cibernetica a livello nazionale.

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