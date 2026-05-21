Governo salta il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza Bruno Frattasi Al suo posto Quacivi ex Sogei
Il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stato rimosso dall’incarico. Al suo posto, è stato scelto Andrea Quacivi, ex amministratore delegato di una società informatica del Ministero dell’economia e delle finanze. La nomina sarà discussa durante il Consiglio dei ministri previsto per venerdì. Il cambio di leadership arriva in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza cibernetica a livello nazionale.
Bruno Frattasi non è più il direttore generale dell’Acn, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. E venerdì all’attenzione del Consiglio dei Ministri arriverà già il nome del suo sostituto: sarà Andrea Quacivi, ex amministratore delegato della Sogei, la società generale d’informatica del Mef. Ieri, secondo quanto risulta al Fatto da fonti qualificate, l’ex prefetto di Roma, 70 anni, ha fatto recapitare a Palazzo Chigi la sua lettera di dimissioni, dove giustifica la scelta per “motivi personali”. Le stesse fonti tuttavia assicurano che già da qualche tempo era venuta a mancare la fiducia del governo nei suoi confronti, e in particolare del sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha proprio la delega alla sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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