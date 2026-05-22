Cuor di ciliegia | tutto pronto per un pomeriggio da non dimenticare a Campagna

Domenica 24 maggio, presso l’Azienda Agricola Aita, si svolgerà un evento nel pomeriggio dedicato a chi desidera trascorrere qualche ora tra le vigne, gli alberi da frutto e la campagna. La manifestazione è aperta al pubblico e offre l’opportunità di vivere un momento di relax in un contesto rurale. Durante l’evento, saranno presenti attività e intrattenimenti pensati per coinvolgere i visitatori di tutte le età. La giornata si svolgerà senza prenotazione e si prevede una buona affluenza di partecipanti.

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