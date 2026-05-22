Cuor di ciliegia | tutto pronto per un pomeriggio da non dimenticare a Campagna

Da salernotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, presso l’Azienda Agricola Aita, si svolgerà un evento nel pomeriggio dedicato a chi desidera trascorrere qualche ora tra le vigne, gli alberi da frutto e la campagna. La manifestazione è aperta al pubblico e offre l’opportunità di vivere un momento di relax in un contesto rurale. Durante l’evento, saranno presenti attività e intrattenimenti pensati per coinvolgere i visitatori di tutte le età. La giornata si svolgerà senza prenotazione e si prevede una buona affluenza di partecipanti.

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Domenica 24 Maggio l’Azienda Agricola Aita vi aspetta per un pomeriggio speciale tra campagna, vigne e alberi da frutto. Potrete raccogliere direttamente le ciliegie coltivate con metodo 100% naturale.Dalle 16:00 alle 19:45Info e costi: 327 5683002 Chi raccoglie. pesa, paga e porta via!Costo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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